Esporte Aparecidense goleia na volta e avança na Série D Camaleão elimina o Tupynambás-MG com vitória por 4 a 0 no Anníbal Batista de Toledo

Com uma goleada de 4 a 0, a Aparecidense bateu o Tupynambás no estádio Anníbal Batista de Toledo, neste domingo (13), e avançou às oitavas de final da Série D, fase em que vai enfrentar Cabofriense ou São Luiz-RS, que estão jogando. Após o empate por 1 a 1 na ida, fora de casa, o Camaleão mostrou força em casa, não teve dificuldade para se classificar e fez 5 a 1 no p...