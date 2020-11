Esporte Aparecidense faz 6 a 2 no Operário e termina fase de grupos como líder Mesmo fora de casa, o Camaleão goleou a equipe mato-grossense e conclui a 1ª fase da Série D no topo do Grupo 5

A Aparecidense não tomou conhecimento do Operário/MT e goleou a equipe mato-grossense, por 6 a 2, em Várzea Grande. Islan e Matheus marcaram para a equipe da casa, mas Negueba (duas vezes), Édipo, Geandro, Robert e Marcos Paulo construíram a goleada do time goiano. Com o resultado, o Camaleão terminou a 1ª fase na liderança do Grupo 5, com 14 pontos. O time go...