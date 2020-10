Esporte 'Aparecidense era a cara dele', diz presidente da Aparecidense sobre Cocá, vítima da Covid-19 Dirigente de 57 anos morreu após quase 40 dias de internação

Após quase 40 dias internado com Covid-19, o diretor de futebol João Rodrigues, o Cocá, morreu neste domingo (18). O dirigente de 57 anos, que, nos últimos meses, se dedicou à montagem do elenco para a Série D e à reforma do Estádio Anníbal Batista de Toledo, será lembrado pelo legado à frente do departamento de futebol do Camaleão, que viveu década de campanhas marca...