Esporte Aparecidense enfrenta ABC no domingo (24), após CBF alterar data A pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão, semifinal entre Aparecidense e ABC foi transferida de sábado (23) para domingo (24)

A Confederação Brasileira de Futebol alterou a data e horário do jogo de ida da semifinal da Série do campeonato Brasileiro. Aparecidense e ABC passam a se enfrentar no próximo domingo (24), às 17h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo. A CBF havia divulgado, a princípio, a partida para o sábado (23), às 16 horas. No entanto, a alteração precisou se processada em con...