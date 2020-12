Esporte Aparecidense encara desafio do tamanho da conquista inédita Camaleão precisa superar Mirassol para subir, o que o clube nunca conseguiu em outras 7 participações na competição nacional

O acesso à Série C nunca esteve tão próximo da Aparecidense como na temporada de 2020. Restam dois jogos, contra o Mirassol, para o Camaleão subir à 3ª Divisão do Brasileiro. A equipe goiana encara o desafio, pelas quartas de final da Série D, contra os paulistas, como o mais importante da história do clube de Aparecida de Goiânia.Essa é a oitava participação do time na...