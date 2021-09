Esporte Aparecidense empata sem gols com Cianorte e decide vaga em casa Camaleão precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Nova igualdade leva decisão para os pênaltis

Na primeira partida das oitavas de final da Série D do Brasileiro, a Aparecidense conseguiu um bom resultado fora de casa, na tarde deste domingo (26): empate de 0 a 0 diante do Cianorte-PR, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte. Assim, o único representante goiano traz a vaga para ser definida em casa, onde terá de obter a vitória, por qualquer placar, para passar às q...