Esporte Aparecidense empata com Real Noroeste-ES e mantém liderança Camaleão chega a perder pênalti, mas fica só no empate em confronto direto com time capixaba

Com pênalti perdido no segundo tempo, a Aparecidense deixou escapar a vitória, fora de casa, contra o Real Noroeste-ES neste domingo (25), mas segue como líder do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O time goiano só perderia o posto de melhor equipe da chave se fosse goleado pelo time capixaba por quatro gols de diferença. No entanto, queme esteve mais p...