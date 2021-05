Esporte Aparecidense e Vila Nova fazem semifinal de tira-teima As duas equipes já disputaram semi duas vezes, com um sucesso de cada lado

Classificados dentro do Grupo B do Campeonato Goiano, Aparecidense e Vila Nova disputarão uma espécie de tira-teima entre as duas equipes no último passo antes de chegar a uma final. Essa será a terceira vez que Tigre e Camaleão se encontram na fase semifinal do Goianão. O retrospecto é de uma classificação e uma eliminação para cada uma das equipes.A primeira semifinal...