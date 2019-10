Esporte Aparecidense e Goianésia terão técnicos paulistas em 2020 No Camaleão, João Paulo terá, como auxiliar, o ex-jogador Danilo Portugal, que teve passagem vitoriosa na base do Atlético

Aparecidense e Goianésia, dois clubes que vão disputar o Estadual 2020 divulgaram, nesta quinta-feira (17), os nomes dos treinadores que vão comandar os times na competição. São profissionais nascidos no interior paulista e com experiência no futebol de São Paulo, além de terem passagens pelo futebol goiano. Ito Roque, de 51 anos, será o técnico do Azulão, enquanto João P...