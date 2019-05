Esporte Aparecidense e Anapolina jogarão com torcidas na Série D, diz FGF Federação Goiana de Futebol confirmou, nesta terça-feira (7), que enviou laudos do Jonas Duarte (Anápolis) e Aníbal Batista de Toledo (Aparecida) à CBF

Aparecidense e Anapolina poderão jogar com suas respectivas torcidas na próxima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação é da Federação Goiana de Futebol (FGF). Os clubes foram surpreendidos, nesta terça-feira (7), com notícias publicadas na imprensa nacional de que a CBF decidiu fechar os portões de do Jonas Duarte (Anápolis) e Aníbal Batista de Toledo (...