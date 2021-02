Esporte Aparecidense deve fazer mistério sobre substituto de artilheiro Camaleão não terá Alex Henrique, suspenso, prega respeito ao Atlético-GO, mas confia na busca por vaga na decisão e na Copa do Brasil

A Aparecidense está na semifinal do Estadual pela 5ª vez nos últimos anos e, agora, decide vaga à final diante do Atlético-GO pela primeira vez. Nas vezes anteriores, o Camaleão jogou diante do Goiás (2013), Vila Nova (2017 e 18) e Trindade (2015). Nelas, chegou à decisão em 2015 e 2018, contra o Goiás, mas foi vice-campeão. Além de disputar com o Dragão o direito...