Esporte Aparecidense derrota Goiânia e ganha fôlego no Goianão Camaleão faz 3 a 1 no 1º tempo e entra respira no Campeonato Goiano. Galo segue na zona de rebaixamento

No duelo de desesperados, a Aparecidense levou a melhor sobre o Goiânia. O Camaleão venceu o Galo por 3 a 1, no Estádio da Serrinha, na tarde deste domingo (23). Com gols de Robert, Alex Henrique e Aleílson, todos no 1º tempo, o time construiu o placar e respira no Campeonato Goiano. Du Gaia marcou para o Galo. A Aparecidense chega aos sete pontos na competição e depe...