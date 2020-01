Esporte Aparecidense demite JP Sanches e contrata Romerito Após duas derrotas no início do Campeonato Goiano, a diretoria do Camaleão decidiu, nesta segunda-feira (27), trocar o comando técnico da equipe

A direção da Aparecidense demitiu o técnico João Paulo Sanches nesta sexta-feira (27), um dia após a derrota da equipe para o Grêmio Anápolis, na 2ª rodada do Campeonato Goiano. O departamento de futebol do Camaleão agiu rápido e acertou a contratação de Romerito, ex-meia, que soma passagens pelo time sub-20 do time de Aparecida de Goiânia. “Realizamos uma reuniã...