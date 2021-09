Esporte Aparecidense decide vaga contra Caldense Camaleão enfrenta equipe mineira em dois jogos para seguir no Campeonato Brasileiro e faz jogo da volta em Aparecida de Goiânia

A Aparecidense decidirá em casa, diante da Caldense-MG, uma das vagas às oitavas de final da Série D do Brasileiro. O time de Aparecida de Goiânia é o único representante do futebol goiano na próxima fase da competição nacional, após garantir o 1º lugar do Grupo A5 (28 pontos). A equipe mineira fechou a 1ª etapa na 4ª colocação (21 pontos) no Grupo A6 e só se classif...