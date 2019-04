Esporte Aparecidense decide não renovar com Rafael Cruz, que deixa o Camaleão Jogador de 34 anos tinha contrato até o final do Campeonato Goiano e não acertou renovação para disputa da Série D

O lateral direito Rafael Cruz não jogará pela Aparecidense na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador de 34 anos estava em processo de renovação de contrato, que não foi concluído. O time de Aparecida de Goiânia anunciou a saída do atleta nesta quinta-feira (25). “Não deu certo a renovação. Meu contrato encerrou no final do Campeonato Goiano e as duas partes nã...