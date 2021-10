Esporte Aparecidense decide acesso à Série C com Uberlândia-MG Na fase quartas de final, CBF adotará árbitro de vídeo nos jogos da Série D

Dona da terceira melhor campanha da Série D do Brasileiro, a Aparecidense chega novamente às quartas de final e vai decidir a vaga à Série C diante do Uberlândia-MG, em jogos de ida e volta, com o direito de disputar o segundo jogo em Aparecida de Goiânia, no Estádio Annibal Batista de Toledo. A CBF deve confirmar nesta segunda-feira (4) as datas e os horários dos do...