Esporte Aparecidense: controle da ansiedade marca preparação Equipe goiana precisa da virada no jogo de volta das quartas de final, contra o Mirassol, para subir para a Série C

Controlar a ansiedade é um ponto que jogadores e comissão técnica da Aparecidense passaram a trabalhar na semana que antecede o jogo da volta contra o Mirassol, decisivo por vaga na Série C de 2021. No entanto, o grupo do Camaleão entende que o fator emocional pode motivar a equipe na busca pela virada na eliminatória e, consequentemente, a conquista do inédito acesso....