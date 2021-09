Esporte Aparecidense consegue liberação, mas não terá público contra o Cianorte Por equilíbrio na fase eliminatória, a CBF exige que os dois municípios de clubes em um confronto tenham autorizado público no estádio. Cianorte ainda não liberou torcida

A Aparecidense confirmou nesta sexta-feira (24) que o jogo diante do Cianorte, no dia 2 de outubro, não terá público no Aníbal Batista de Toledo. Em nota, o clube de Aparecida de Goiânia explicou que obteve autorização para ter a presença de 15% da capacidade do estádio. A CBF, no entanto, exige que o equilíbrio técnico seja mantido na disputa da Série D. A partir das oit...