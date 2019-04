Esporte Aparecidense conhece data, horário e local de duelo da 2ª fase da Copa do Brasil Camaleão encara o Bragantino, do Pará, em Belém, na próxima quarta-feira (10)

A Aparecidense já começa a preparar as malas para disputar a 2ª fase da Copa do Brasil. O Camaleão já tinha conhecido o adversário, Bragantino, do Pará, mas na tarde desta quinta-feira (4) conheceu também data, horário e local do jogo. A Confederação Brasileira de Futebol designou a partida para próxima quarta-feira (10), às 19h15, no Estádio Mangueirão, em Belém....