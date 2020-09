Esporte Aparecidense busca empate com Goiânia pela Série D do Brasileiro Galo abre o placar com Du Gaia, mas Camaleão marca, de falta, com Alex Henrique e define o placar

Com dois gols marcados no primeiro tempo, Aparecidense e Goiânia empataram na tarde desta quarta-feira (30), por 1 a 1, no Estádio da Serrinha, em partida válida pela 3ª rodada do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os dois clubes ficam com quatro pontos na tabela de classificação. Sob calor forte que fez em Goiânia na tarde desta quarta...