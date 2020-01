Esporte Aparecidense: atacante Richard pode ficar fora do Goianão Jogador não foi regularizado por pendências com ex-clube. Segundo Camaleão, atleta viajou para o exterior com intuito de resolver situação. Advogado diz que aguarda decisão da FIFA

O atacante Richard Luca não deve disputar o Campeonato Goiano pela Aparecidense. O clube disse que não conseguiu regularizar o jogador por causa de pendências do jovem de 22 anos com o Torpedo Kutaisi, da Geórgia, time que defendeu em 2018. As versões apresentadas pelo Camaleão e pelo advogado do atleta são diferentes. O diretor de futebol da Aparecidense João R...