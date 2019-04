Esporte Aparecidense apresenta mudanças no elenco para Série D Diretoria do Camaleão anuncia duas contratações e três dispensas. Jogadores vindos do Goiás são aguardados

A diretoria da Aparecidense anunciou mudanças no elenco para disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O Camaleão acertou contratação do meia Rodrigo Alves e do atacante Ayrton, ambos vindos do Goianésia. Rodrigo Alves disputou 13 jogos, marcou cinco gols e distribuiu quatro assistências. O atacante Ayrton disputou oito jogos, marcou um gol e deu quatro assist...