Esporte Aparecidense anuncia renovações de oito atletas para disputa da Série D Goleiro Wallace, laterais Rayro, Mário Sérgio e João Victor, volantes Wagner e Lusmar e atacantes Uederson e Alex Henrique seguirão na equipe até o final da Série D

A Aparecidense anunciou nesta quinta-feira (2) as renovações de contratos de oito jogadores do elenco que disputou o Campeonato Goiano. Todos vão permanecer na equipe para a disputa da Série D do Brasileiro, que terá início neste final de semana. O goleiro Wallace, os laterais Rayro (esquerdo), Mário Sérgio (esquerdo) e João Victor (direito), volantes Wagner e Lusmar e...