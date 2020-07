Esporte Aparecida de Goiânia libera treinos para clubes que têm estrutura na cidade Goiás e Goiânia possuem centros de treinamento na cidade e poderão fazer atividades com o elenco

Após reunião do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao coronavírus de Aparecida de Goiânia, nesta segunda-feira (6), Goiás e Goiânia estão liberados para realizarem seus treinos no município. A autorização é expressa aos clubes que possuem centros de treinamentos em Aparecida de Goiânia, casos de Goiás e Goiânia, com o CT Coimbra Bueno e Vila Olímpica, respectivamente. O Goiás ...