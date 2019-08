Esporte Aparecida de Goiânia lança evento de conscientização A coordenação do projeto espera entre 2 mil e 2,5 mil inscrições para a corrida de rua, que será dia 6 de outubro, a partir das 7h30

Com objetivo de conscientização, será dado, nesta terça-feira (20), o pontapé inicial para a 9ª edição da “Aparecida Correndo pela Vida - Contra as Drogas”, que terá, na sua programação, um concurso de redação, blitzes educativas, seminários e uma corrida de rua. “Queremos levantar essa questão da conscientização das drogas para as famílias da cidade. Vamos lança...