Esporte Apagão no Amapá faz CBF adiar jogo do Santos-AP na série D do Brasileiro Cidade é uma das 16 no Estado que sofrem com apagão, que já dura quatro dias. Santos-AP e São Raimundo-RR vão se enfrentar no dia 18 de novembro

O apagão que já dura quatro dias no Amapá fez com que a CBF adiasse o jogo entre Santos-AP e São Raimundo-RR, válido pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A falta de energia em 13 das 16 cidades do estado, incluindo Macapá, impossibilitou a realização do duelo. Sendo assim, a partida que aconteceria neste domingo (8) no estádio Zerão, na capital, foi re...