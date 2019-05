Esporte Após vitória, volante celebra “tranquilidade para trabalhar” no Vila Nova Ramon diz que triunfo contra o ex-líder da Série B, Botafogo/SP, sábado (18), vai ajudar a equipe colorada a ter mais tranquilidade para se preparar para o duelo contra o CRB

A vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo/SP, no último sábado (18), encerrou a sequência de seis jogos sem uma vitória do Vila Nova na temporada. O clube chegou a completar um mês sem triunfar na quinta-feira (16), mas após bater o ex-líder da Série B, o time colorado voltou a ter um pouco de paz no pior momento da equipe na temporada - foi eliminado na Copa do Brasil e jo...