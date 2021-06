Esporte Após vitória, treinador do Atlético-GO projeta jogo com líder: 'vamos ter de recuperar elenco' Eduardo Barroca já pensa em como armar a equipe para enfrentar o Red Bull Bragantino

O Atlético-GO já soma 10 pontos na Série A do Brasileiro depois de vencer o Fluminense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão segue invicto em casa na competição nacional, sem sofrer gol e com a segunda defesa menos vazada até agora - dois gols sofridos em cinco partidas, atrás somente do Athletico-PR, vazado só uma vez....