Esporte Após vitória, técnico do Atlético-GO elogia equipe e alerta: ‘quero um jogo mais intenso’ Dragão venceu o Crac pela 9ª rodada do Campeonato Goiano neste sábado (17)

O técnico Jorginho elogiou o desempenho do Atlético-GO na vitória por 3 a 1 sobre o Crac, neste sábado (17), mas disse que ainda espera uma equipe com mais intensidade. O treinador comentou sobre a diferença de atuações do time no primeiro e no segundo tempos. "Tenho certeza que essa equipe vai melhorar e muito. Ainda quero um jogo mais intenso, com mais construçã...