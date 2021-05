Esporte Após vitória, Jorginho enaltece coragem do Atlético-GO frente ao Libertad Dragão venceu o Libertad por 2 a 1 fora de casa, no Defensores del Chaco, em Assunção

A vitória do Atlético-GO sobre o Libertad-PAR, na avaliação do técnico da equipe goiana, Jorginho, ocorreu graças à coragem dos jogadores do clube. O resultado deixa o Dragão com 7 pontos, o que o leva à liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana. Como apenas o 1º colocado da chave avança às oitavas de final da competição, o Dragão fica em condição de se classifica...