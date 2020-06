Esporte Após vitória fora dos campos, Flamengo retoma Carioca em duelo com o Bangu Clubes darão o pontapé inicial que marcará o restabelecimento do futebol fluminense, em meio à pandemia da covid-19, em compromisso válido pela quarta rodada da Taça Rio

O Campeonato Carioca será retomado nesta quinta-feira (18), às 21 horas, no Maracanã, com a partida entre Bangu e Flamengo. Sem público e sem acordo para a transmissão na televisão, os clubes darão o pontapé inicial que marcará o restabelecimento do futebol fluminense, em meio à pandemia da covid-19, em compromisso válido pela quarta rodada da Taça Rio, o segundo turno...