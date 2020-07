Esporte Após vitória em jogo-treino, Bolívar elogia postura do Vila Nova Treinador do Tigre escalou dois times, em cada tempo da goleada sobre o Real-DF, e pôde observar atletas da base e contratados. Para ele, jogadores mantiveram padrão de jogo

O Vila Nova venceu o Real-DF com tranquilidade, fora de casa, em jogo-treino neste sábado (18), o que deixou o técnico Bolívar contente. Em especial pela postura e padrão de jogo mostrado pela equipe, que atuou com duas formações diferentes na goleada de 3 a 0 sobre a equipe de Brasília. Na opinião do treinador colorado, as “duas” equipes conseguiram manter o ritmo...