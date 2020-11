Esporte Após vitória do Atlético-GO na 'superfinal', Cabo espera sequência nas partidas em casa Dragão fecha o giro de dois jogos fora sob comando do treinador com quatro pontos - empate com Flamengo e vitória sobre o Sport

Antes do jogo no Recife, na noite desta segunda-feira (23), o técnico Marcelo Cabo havia projetado uma "superfinal" entre as duas equipes. O Dragão venceu por 1 a 0 - gol de Janderson, aos 15 minutos do segundo tempo - ganhou cinco posições na tabela e fecha o giro de dois jogos fora com quatro pontos, sob comando do treinador. Segundo Cabo, nesta Série A, todas ...