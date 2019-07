Esporte Após vitória, chefe da Red Bull diz que Verstappen é o melhor piloto do grid Após ter problemas na largada, caindo da segunda para a oitava posição, piloto fez excelente prova de recuperação até ultrapassar Charles Leclerc nas voltas finais para assegurar o triunfo no circuito de Spielberg

O modo como Max Verstappen conquistou a vitória no GP da Áustria, no último domingo, rendeu muitos elogios ao holandês. Após ter problemas na largada, caindo da segunda para a oitava posição, ele fez excelente prova de recuperação até ultrapassar Charles Leclerc nas voltas finais para assegurar o triunfo no circuito de Spielberg. Chefe da Red Bull, Christian Horner, não...