Esporte Após vice do Goiás, tendência é que Barbieri caia. 'Técnico vive de resultados', diz presidente Dirigente diz que vai se reunir com "pessoas que estão do lado" para decidir sobre permanência do treinador, mas admite que "uma coisa ruim que acontece no futebol é que normalmente o técnico paga pelos resultados não aparecerem"

Após o vice-campeonato do Goiás, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, ainda no Estádio Olímpico, evitou cravar, mas a tendência é que o técnico Maurício Barbieri seja demitido depois de perder o Campeonato Goiano e o alviverde inicie o Campeonato Brasileiro com outro comandante. "Uma coisa ruim que acontece no futebol é que normalmente o técnico paga pelos resultados n...