Esporte Após viagem aos EUA, Ney Franco será reintegrado ao Goiás O treinador não terá período de quarentena após voltar de viagem internacional. Clube se apoia em revisão de norma técnica do Ministério da Saúde e em avaliação médica feita com Ney Franco

O técnico Ney Franco será reintegrado ao elenco esmeraldino nesta terça-feira (17). O treinador retornou de viagem dos EUA no último domingo (15) e foi avaliado pelos médicos do clube e não apresentou sintomas de pessoas infectadas pelo coronavírus. O clube esmeraldino afirma que está se cercando de cuidados com a reintegração do profissional, para p...