Esporte Após vexame em 2018, Itália buscará o seu recorde histórico de vitórias seguidas Um triunfo sobre a Bósnia-Herzegovina, no próximo dia 15 de novembro, em novo compromisso como visitante, estabelecerá uma nova marca para os tetracampeões mundiais

Depois de ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia, em 2018, a seleção italiana recuperou parte de seu prestígio nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, ao obter a classificação antecipada para a competição em três rodadas para o fim do qualificatório. Mas a goleada de terça-feira sobre Liechtenstein, por 5 a 0, fora de casa, fez a Itália igualar a marca de nove vitórias c...