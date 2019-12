Esporte Após VAR na Série A, avaliação é positiva, mas com projeção de melhorias Comissão anuncia redução drástica no número de erros de arbitragem por rodada do Brasileirão. Melhor árbitro da competição, goiano faz análise otimista

A inclusão do árbitro de vídeo no futebol representa mudança de paradigma desse esporte nos últimos anos. Torcedores, jogadores e árbitros brasileiros começaram a ter mais intimidade com a ferramenta na Série A do Campeonato Brasileiro que se encerrou recentemente. O fim da temporada é, então, momento para avaliação e revisão de processos para 2020. O uso do VAR gerou u...