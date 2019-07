Esporte Após vídeo sensual do Goiás, torcedora cria campanha 'vista preto' para jogo no Serra Dourada Para esmeraldina, imagens de divulgação da nova camisa alviverde objetificam a mulher para promover futebol: "usa a imagem da mulher de uma maneira muito negativa, muito arcaica"

Parte da reação negativa à divulgação de um vídeo sensual com duas mulheres para promover a nova camisa do Goiás estará na arquibancada do Serra Dourada, domingo (28), na partida contra o Atlético Mineiro, a partir das 19h30. A torcedora esmeraldina Gilmara Roberto, de 29 anos, criou a campanha "vista preto" nas redes sociais como crítica ao vídeo. Gilmara escrev...