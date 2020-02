Esporte Após um mês, zagueiro é regularizado pelo Atlético-GO e pode jogar clássico com Goiás Dragão precisa, agora, regularizar o atacante Júnior Brandão, de 24 anos, que retornou ao clube após passagens por Goiás e Ludogorets (Bulgária)

Após quase um mês no clube, o zagueiro Éder está regularizado e pode estrear pelo Atlético-GO. O Dragão conseguiu regularizar, nesta quarta-feira (11), o jogador de 24 anos e 1,84m. O atleta chegou ao Dragão no dia 13 de janeiro, após passagem pelo Sport, em que conquistou o acesso à Série A no ano passado. No último jogo da Série B, no Estádio Antônio Accioly, Éder f...