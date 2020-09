Esporte Após um jogo, Coronel deixa Vila Nova e volta ao Paraguai Lateral direito paraguaio perdeu espaço no elenco colorado e acertou rescisão de contrato com o Tigre

Chegou ao fim a passagem do lateral direito paraguaio Ramón Coronel pelo Vila Nova. O jogador de 29 anos acertou rescisão amigável com o time colorado e voltará para seu país de origem. Ramón Coronel chegou ao Vila Nova no fim de fevereiro e foi apresentado na primeira semana de março. A estreia do lateral aconteceu na vitória sobre o Anápolis, por 2 a 0, na últ...