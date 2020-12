Esporte Após um ano, Vasco confirma retorno de Vanderlei Luxemburgo Time carioca luta contra o rebaixamento e, na tabela, abre a faixa de degola

O Vasco confirmou nesta quinta-feira (31) o retorno de Vanderlei Luxemburgo como técnico da equipe. Segundo comunicado divulgado pelo time carioca, a previsão inicial é que Luxemburgo comande a equipe até o final desta edição do Campeonato Brasileiro, em fevereiro.Esta será a segunda passagem do treinador no clube. Ele comandou o Vasco em 34 jogos em 2019: 12 vitórias, ...