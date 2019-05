Esporte Após um ano sem clube, Hélio dos Anjos é anunciado como novo técnico do Paysandu Último trabalho do treinador havia sido no Goiás, entre 2017 e 2018

Nome de peso no futebol goiano, Hélio dos Anjos foi anunciado como novo treinador do Paysandu, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, para a sequência da temporada. O último trabalho do comandante havia sido no Goiás entre o fim de 2017 e início de 2018. Hélio volta ao mercado após um ano e 25 dias sem clube. Ex-diretor de futebol do Vila Nova, Felipe Albuquerque f...