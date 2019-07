Esporte Após um ano no PSG, Buffon passa por exames e acerta volta à Juventus Contrato firmado é de um ano. Após esta temporada, goleiro deve se tornar membro da diretoria do clube italiano

Gianluigi Buffon está de volta à Juventus. Ídolo histórico do clube, o goleiro desembarcou nesta quinta-feira em Turim para realizar os exames médicos necessários para a assinatura do seu contrato, que, de acordo com informações da imprensa italiana, será válido por uma temporada, no valor de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,45 milhões). A Juventus postou foto...