Esporte Após um ano, dor se torna revolta. Em jogo, Flamengo fará homenagem Tragédia que matou dez garotos segue sem apontamento de culpados e com poucos acordos firmados entre clube e famílias

No dia em que o pior momento da história do Flamengo completa um ano, o time enfrentará o Madureira, às 18 horas, no Maracanã, sentindo-se na obrigação de homenagear os dez meninos das categorias de base mortos no incêndio no Ninho do Urubu. O clube preparou ações para celebrar a memória das vítimas antes do jogo que pode classificar a equipe para a semifinal da Taça Guanaba...