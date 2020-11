Esporte Após tropeços, capitão do Vila Nova cobra mudança de postura Adalberto reconhece que equipe colorada iria oscilar em algum momento, mas reforçou que a atitude do time colorado precisa voltar a ser como foi durante sequência invicta de dez jogos

O zagueiro Adalberto retorna ao time titular do Vila Nova contra o Imperatriz, após cumprir suspensão automática de três cartões amarelos, e quer que o Tigre tenha outra atitude e postura em campo no Maranhão, para voltar a vencer depois de três jogos sem vitória, de quebra confirmar classificação à 2ª fase da Série C (depende de outros resultado leia ao longo do texto...