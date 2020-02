Esporte Após tropeço, Atlético-GO quer retomar liderança do Goianão No sábado (29), Dragão faz confronto direto contra o Jaraguá. Vencedor do confronto vai terminar a 8ª rodada na 1ª colocação da fase de classificação do Estadual

O Atlético-GO perdeu a chance de voltar a liderança do Goianão 2020, após empate sem gols com o Anápolis no domingo (23). O clube rubro-negro terá mais uma chance de assumir a ponta da classificação geral no próximo sábado (29). Contra o Jaraguá, o Dragão precisa apenas de uma vitória para voltar a liderar o Goianão 2020 - o meia Jorginho é dúvida para a partida. O time rubro-negro liderou a competição nas três primeiras rodadas e perdeu a posição para o Gavião da Serra, na 4ª...