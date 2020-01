Esporte Após triunfo, Ney Franco elogia estreantes e crias da base do Goiás Treinador comemora vitória, com time misto, sobre a Anapolina e já projeta clássico contra o Vila Nova

O Goiás segue invicto no Goianão 2020. Mesmo com um time alternativo, o clube esmeraldino bateu a Anapolina, no Jonas Duarte, por 3 a 1. A virada foi bastante comemorada pelo técnico Ney Franco. "Tivemos uma estratégia de mudar a equipe praticamente toda e deu certo. Corremos alguns riscos e fizemos com muita segurança para colher frutos no futuro, principalmente com ga...