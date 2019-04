Esporte Após tribunal e Ponte Preta, Aparecidense quer superar tabu na Copa do Brasil Camaleão tenta passar pelo Bragantino (PA) para enfrentar Vila Nova na 3ª fase

A Aparecidense quer encerrar uma sina que a persegue desde 2016, quando estreou na Copa do Brasil: passar pela 2ª fase do torneio nacional, após eliminar uma equipe de maior expressão nacional na 1ª fase da competição. Nesta quarta-feira (10), no Estádio Mangueirão, a partir das 19h15, a equipe goiana terá pela frente o Bragantino, do Pará. Há uma semana, a Aparecidense elimino...