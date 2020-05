Esporte Após treino sem autorização, presidente do Atlético-GO fala que vai cumprir protocolo Em entrevista ao POPULAR, Adson Batista também afirmou que o Dragão fez empréstimo para manter o clube durante a paralisação e prevê competições de volta em julho

Em entrevista ao POPULAR, na tarde desta quinta-feira (28), o presidente do Atlético, Adson Batista, voltou a manter os pontos de vista defendidos por ele nos últimos dias sobre a volta aos treinos, falou sobre o protocolo do clube e comentou as atividades que liberou sem a autorização no início da semana. A volta dos clubes aos treinos será possível a partir de segunda-feira (...